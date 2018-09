Ultieme poging redden glaskunst sneeft

Een onafhankelijk asbestdeskundige was bereid met spoed naar Tilburg te komen om te bezien of de kunstwerken op hun huidige plek veilig ingekapseld kunnen worden. Erfgoedvereniging Heemschut wilde de kosten dragen, zo betoogde Joeseph van Asten.

De voltallige oppositie had in de vakantie al gepleit voor het behoud van de kunstwerken. Maar ook coalitiepartijen VVD, CDA en GroenLinks hadden aanvankelijk oren naar zo'n second opinion. Tót wethouder Oscar Dusschooten (VVD, gemeentelijke herhuisvesting) duidelijk maakte dat de wanden waarop de kunstwerken zitten verdwijnen. ,,Dan moeten we ook reëel zijn. Ermee gaan slepen is ook voor ons geen weg", zei Hans Smolders van de grootste raadsfractie.