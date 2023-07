Urenlang geen treinen tussen Tilburg en Boxtel door aanrijding, dienstregeling om 22.15 uur hervat

indebuurt.nl Deze attracties wonnen een kermis­prijs tijdens de Tilburgse Kermis 2023

Knikkende knieën en bevende handen. Op donderdagavond gebeurde dat niet alleen in het spookhuis of in de rij voor de zweefmolen. De gemeentelijke kermisprijzen voor de beste attracties werden uitgereikt door kermiswethouder Maarten van Asten. Dit zijn de winnaars.