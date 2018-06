Vaart achter elektrisch rijden in Brabant

Tilburger die Angela Damen tot bloedens toe sloeg 90 extra dagen vast, zij heeft het nog erg moeilijk

18 juni TILBURG - De 29-jarige man, die Angela Damen (45) op 31 mei tot bloedens toe in elkaar sloeg in Tilburg, blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft besloten dat hij 90 extra dagen achter de tralies blijft, tot hij in de rechtbank moet verschijnen.