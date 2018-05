Vader en dochter lopen marathon Tilburg binnen vier uur: 'Ik vond het niet heel ver'

UPDATE + VIDEO PSV'er wint Brabants FI­FA-kampioen­schap in Tilburg

12 mei TILBURG - De provinciale eer hooghouden, dat is wel aardig gelukt bij het Brabants FIFA-kampioenschap in Tilburg. Eindhovenaar Ali Riza Aygün won, Jarno Both uit Raamsdonksveer werd vierde.