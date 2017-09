Vader van Sabrina (25) uit Tilburg vermist op Sint Maarten: 'Ik maak mij erg veel zorgen'

De aangrijpende beelden van de verwoestingen van orkaan Irma grijpen de Tilburgse bij de strot. Niet zo gek: Sabrina is geboren en getogen op Sint Maarten en heeft veel vrienden en bekenden overgehouden op het eiland.

,,Sommige vrienden van mij zijn echt alles kwijtgeraakt", verzucht Sabrina. ,,Dat doet mij veel pijn en verdriet. Met mijn moeder gaat het gelukkig wat beter, maar zij is natuurlijk ontzettend van slag door wat ze heeft moeten doorstaan.”

Ouderlijk huis vernield

De 25-jarige Sabrina, die zes jaar geleden naar Tilburg is gekomen om een studie rechten te volgen, heeft nog maar sporadisch contact gehad met mensen op Sint Maarten. Van haar vader heeft ze zelfs nog helemaal niets vernomen. Het telefoonverkeer en internet op het eiland is allesbehalve optimaal, waardoor in contact komen met geliefden lastig is. ,,Ik hoop dat hij snel iets van zich laat horen. Als hij de mogelijkheid zou hebben, zou hij dat wel doen. Maar ik heb begrepen dat ze op Sint Maarten alleen maar telefoontjes kunnen ontvangen.”

Tijdens de megastorm heeft het ouderlijk huis van Sabrina het flink te verduren gehad. ,,Het dak van mijn slaapkamer is weggevaagd”, zegt ze aangeslagen. ,,Verder is onze poort verwoest, is de voordeur weggevlogen en liggen er auto’s bij ons voor de deur op z’n zijkant. Het is een grote ramp. Gelukkig is mijn moeder niet zo heel veel spullen verloren, daar ben ik erg blij om.”

Inzamelingsactie

Om haar ouders en vrienden te helpen, is Sabrina samen met zo’n twintig anderen een inzamelingsactie begonnen. Ze roept via sociale media iedereen in Tilburg en omstreken op om bij haar spullen en etenswaren af te geven. ,,Sommige vrienden van mij hebben niet eens toiletpapier of zeep meer. Echt van die simpele basisdingen zijn ze kwijt. Het is hartverscheurend, een catastrofale ramp voor het eiland. Laten we de handen ineenslaan en opkomen voor de mensen die het nodig hebben”, besluit de Tilburgse.

Over heel Nederland schieten hulpacties als paddenstoelen uit de grond, maar toch zijn er twijfels of er op dit moment wel genoeg gebeurt om de slachtoffers bij te staan. ,,De overheid zegt dat de Nederlandse marineschepen en vliegtuigen drinken en voedsel brengen voor de 40.000 inwoners. Maar we vragen ons af of dat genoeg is, want er wonen officieus veel meer mensen op het eiland, mensen die niet staan ingeschreven”, zegt Cyriel Pfennings, geboren op Sint-Maarten, maar sinds 2004 in Nederland.

Twee doden

Zijn familie heeft nog een dak boven het hoofd en eten op voorraad. ,,Maar de mensen die hun huis kwijt zijn, gaan de straat op en proberen op andere manier aan eten te komen. Daar maken we ons nu veel zorgen over. Het was fijn geweest als er al voor de orkaan meer militairen vanuit Nederland waren geweest, dan hadden die direct de orde kunnen handhaven. Op het Franse deel van het eiland was dat wel het geval.”

Bij orkaan Irma zijn op Sint Maarten twee mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 43 gewonden, waaronder elf zwaargewonden. Koning Willem-Alexander gaat, indien mogelijk, zondag de situatie ter plekke bekijken.

Minister Plasterk benadrukt dat dat afhankelijk is van orkaan Jose die morgen nog wordt verwacht. ,,Het is nu vooral hopen dat Jose niet voor nog meer schade zorgt", zegt hij. Het locale bestuur functioneert nog altijd 'moeizaam', zegt Plasterk. Er is slechts af en toe een verbinding te maken met het getroffen gebied. De premier van Sint Maarten, William Marlin, maakt zich zorgen over de volksgezondheid aangezien het waternet ook is getroffen.

