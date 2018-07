Vakantiepark Tulderheyde, al 50 jaar een stukje Tilburg net over de grens

Restaurant in Tilburg stopt met 'duur' Thuisbezorgd.nl: 'Niemand durft dat'

27 juli TILBURG - ,,Het is een grote stap. Niemand durft dat.'' Initiatiefnemer Ilias Tuna van de Tilburgse site Neemmee.nl kijkt met grote interesse naar zijn zwager Tayfur Ulusan, de eigenaar van shoarmazaak Bosporus. Samen besloten ze drie maanden geleden te stoppen met Thuisbezorgd.nl, de grootste maaltijdwebsite van Nederland. Ze konden bijna niet anders. Wie blijft, heeft weinig meer te zeggen over zijn eigen toekomst, zo is de gedachte.