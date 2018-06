Van grijs stadskantoor tot gigantische kledingwinkel: de bouw van de Primark in 13 foto's

TILBURG – In september 2010 kwam Primark met groot nieuws: er waren concrete plannen om een kledingwinkel in Tilburg te vestigen. Nu, bijna acht jaar later, is het zo ver. De deuren van Primark openden woensdagochtend onder redelijk grote belangstelling hun deuren. Een fotocollage op Instagram laat tot in detail de transformatie van de kersverse kledingwinkel in Tilburg zien.