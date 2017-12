Van Laarhoven is in Bangkok veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar voor het witwassen van het geld dat hij met zijn Brabantse coffeeshops verdiend heeft. Hi zit al sinds de zomer van 2014 vast. De Tilburger hoopt dat hij in juli 2018, als hij precies vier jaar gedetineerd is, kan worden overgeplaatst naar een gevangenis in Nederland. Achter de schermen wordt daar al over gesproken, maar het is nog hoogst onzeker of dat ook gaat lukken.