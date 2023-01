Van lange loods aan Emmastraat wil Goirlenaar twaalf woningen maken, buurt vreest voor privacy

Auto belandt in greppel langs dijkje in Gilze Rijen, bestuur­ster en kind achterin raken niet gewond

RIJEN - Een automobiliste is donderdagavond in een greppel langs de Hannie Schaftlaan in Rijen terechtgekomen. In de auto zat ook een kind op de achterbank. Beide inzittenden raakten niet gewond.

29 december