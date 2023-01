Van lange loods wil Goirlenaar twaalf woningen maken, buurt vreest parkeerdruk en verlies aan privacy

Met 140 km per uur over Ringbaan Zuid: Tilburgse politie durft snelheids­dui­vel niet te achtervol­gen

TILBURG - Een automobilist voelde maandagavond in Tilburg de onweerstaanbare drang om eens flink op het gaspedaal te trappen. De bestuurder scheurde met honderdveertig kilometer per uur over de Ringbaan Zuid en kreeg direct de politie achter zich aan. Die moest vanwege het te grote risico op een ongeluk de achtervolging staken.

20 november