Van minicamping tot Buurtcamping: 'wij beginnen in januari'

,,We beginnen al in januari", vertelt Karin Laureijssen, 'campingbaas' van De Buurtcamping. ,,Eerst subsidies aanvragen, dan het bedenken van het programma en het opbouwen van de camping." Het organiseren van het weekend kost nogal wat regelwerk. ,,Maar de reacties van de mensen zijn zo goed. Mensen kijken er echt naar uit." Een weekend lang is de Stadscamping alleen beschikbaar voor Tilburg: De Buurtcamping.

Gesloten portemonnee

Een weekendje kamperen, inclusief deelname aan het programma, kost 20 euro per volwassene. ,,De Buurtcamping is voor alle Tilburgers. Ook de mensen met een kleiner budget moeten het leuk hebben", vindt Laureijssen. ,,Daarom proberen we de prijzen laag te houden en werken we zo veel mogelijk met gesloten portemonnee."

Het regelen van het programma kost hierdoor wel wat extra tijd. ,,Gelukkig kunnen we ruilen", zegt Laureijssen. ,,Wie zijn diensten aanbiedt, kan het weekend gratis op de camping staan." Zo zijn er workshops yoga en bootcamp en kunnen kinderen worden geschminkt. ,,De afsluiting is natuurlijk de bingo. Die organiseren we elk jaar in samenwerking met bedrijven uit Tilburg."

Proefdraaien

Na de zomer krijgt de Stadscamping een vaste plek in het Spoorpark, maar nu leidt de camping een zwervend bestaan. Zo stond de Stadscamping eerder bij Moerenburg voor het festival Roadburn. De rest van het seizoen staat de camping op het terrein van NOAD. ,,Het is heel fijn dat we al kunnen proefdraaien voor volgend jaar", vindt Laureijssen. ,,Vanaf Hemelvaart staat er al een minicamping op de voetbalvelden. Voor De Buurtcamping bouwen we hier extra plekken bij."