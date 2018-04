Van pittoresk huuske tot donkere schuur: de tien goedkoopste woningen in de buurt

TILBURG - Op zoek naar een eigen paleisje voor 'weinig' geld? Op zaterdag 7 april is het Open Huizen Dag en gaan veel mensen op zoek naar misschien wel hun eerste woning. Na de lijst van duurste woningen in de omgeving , is er nu die van de goedkoopste huizen. Soms staan er op het eerste (of tweede) gezicht echt pareltjes tussen.

10. Mocht het zaterdag geen 20 graden worden, dan maakt een bezoek aan deze woning de dag misschien toch goed. Waar hij van buiten nog op een normale tussenwoning lijkt, is het binnen altijd mooi weer met muren in de kleur van jong lentegras. Gelegen aan de Trappistenstraat 30 in Tilburg sinds 1961. Niet voor iedereen een 'goedkope woning', maar hij staat wel op 10 in deze lijst van goedkoopste woningen die meedoen met de Open Huizen Dag. Vraagprijs: 169.000 euro.

9. Een houten huisje met een tuin die vijftien keer groter is dan de woonruimte zelf. Wel nét over de grens, maar in de buurt van Goirle aan De Lei 6 in Poppel. De woonkamer heeft airconditioning, wat soms hard nodig kan zijn in het zuiden. 'Super rustig gelegen' in het recreatiegebied van Leiheide. Niet helemaal officieel als permanente woning, maar het wordt door de gemeente al jaren gedoogd. Weinig risico dus om er langere tijd in de vertoeven. Oppervlakte van de woning: 75 vierkante meter. Oppervlakte perceel: 1.180 (!) vierkante meter. Vraagprijs: 168.000 euro.

8. In de stijl van de jaren 1970 staat in de Staringstraat 322 in Oss deze tussenwoning te koop. Met vier slaapkamers, gelegen in een rustige woonwijk. Met een woonoppervlakte van 125 vierkante meter is dit een van de uitschieters als het gaat om goedkoop ruim wonen. Vraagprijs: 159.000 euro.

7. Ideaal om mee te beginnen op de woningmarkt is deze woning in Waalwijk aan de Prof. Nolenslaan 31. Er moet nog wel wat aan gebeuren: er ligt geen vloer in en de achtertuin is ietwat verwilderd. De voortuin is daarentegen netjes gemaaid, al lijkt het gras op sommige plekken iets korter te zijn dan nodig. Het huis komt uit 1966 en ligt in een rustige buurt. Woonoppervlakte is 99 vierkante meter. Vraagprijs: 160.000 euro.

6. Deze karakteristieke tussenwoning ligt in de sfeervolle Lantaarnstraat in het centrum van Werkendam. Zowel de rivier de Merwede als winkels zijn te voet bereikbaar. De woonkamer heeft een open haard. Met een woonoppervlakte van 53 vierkante meter past het goed in het straatje van Werkendam. Vraagprijs: 157.500 euro.

5. Op de bovenste verdieping van appartementencomplex Bossendael in Kaatsheuvel ligt dit tweekamerappartement uit 1987. Vanuit de woonkamer doet het schilderachtige uitzicht op de groene bomen recht aan de naam van de straat: Schildersplein 215. Woonoppervlakte is 60 vierkante meter. Vraagprijs: 155.000 euro.

4. Dit huisje uit 1905 ligt in Tilburg aan de Groeseindstraat 8. Het heeft een tuin van 19 vierkante meter gelegen op het oosten. Op 'korte afstand' van het centrum. Met buren aan maar een zijde en drie slaapkamers is deze eengezinswoning een vierkant blokje dat prima in de omgeving past. Vraagprijs: 149.000 euro.

3. Dit hoekappartement nabij de Spoorzone van Tilburg is bijna de goedkoopste woning die meedoet aan de Open Huizen Dag. Met een balkon aan de zuidzijde en twee slaapkamers is het 'een perfecte plek om te starten'. Het woonoppervlak is 72 vierkante meter. Vraagprijs: 142.500 euro.

2. Een ruwe diamant in Tilburg aan de Veestraat. Vooral voor klussers heel leuk, staat in de advertentie. Deze woning biedt de mogelijkheid om helemaal naar smaak een nieuw 'thuis' te worden. Geen cv aanwezig, wel een gaskachel. En voor mensen zonder groene vingers: de tuin is betegeld. Woonoppervlakte is 90 vierkante meter. Vraagprijs: 140.000 euro.

1. In Werkendam staat een huisje in het pittoreske straatje Langesteeg 7. Het is een goed onderhouden woning uit 1900. Er lag lange tijd een houtenvloer in, maar die is vervangen voor een betonvloer. De woning heeft nog houten luiken aan de voorzijde, met roedeverdeling. Het is er niet zo ruim, het woonoppervlak is 52 vierkante meter, maar daardoor wel heel knus. Vraagprijs: 139.000 euro.

Bonus. Een echte monumentale schuur uit 1903 in de Dorpstraat 28a in Riel. Wel zonder ramen en een beetje donker, maar met een oppervlak van 390 vierkante meter een niet te missen kans. Vraagprijs voor de schuur: 149.500 euro. Vraagprijs voor de bouwgrond: ook 149.500 euro.