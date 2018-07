Van Snollebollekes tot circus: zo vier je de vrijdag op de Tilburgse kermis

De kermisfoto van de dag: toen het nog mooi weer was

26 juli TILBURG - Op een van de hoogste punten van de kermis zochten mensen verkoeling tijdens de extreem hete dag. In de Vrije Val was het briesje waarschijnlijk iets koeler dan het warme briesje aan de grond. Want vandaag was het warm, heel erg warm. Maar niet zonder wolkje aan de lucht.