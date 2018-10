Van stiltegebied tot Sollaan: plagerijen tussen Willem II en NAC door de jaren heen

TILBURG/BREDA - De fans van Willem II scoorden in de vroege dinsdagochtend de openingstreffer in de inmiddels traditionele ludieke supportersstrijd voorafgaand aan de derby tegen NAC. Her en der in Breda werden posters en spandoeken opgehangen die het overmatige biergebruik van de NAC-fans belachelijk maakt: ‘iedereen lacht om carnavalsvereniging NAC’ en ‘Hoe dieper we zinken, hoe meer we drinken’.

Het wachten is op de tegenzet uit Breda. Voor elke derby is het weer raak: plagerijen over en weer. Iedereen met tijd te veel en nachtrust te weinig kan een viaduct in clubkleuren verven of een stel lintjes in een boom hangen. Maar door de jaren heen zijn er door beide supporterskampen ook al behoorlijk wat spitsvondige acties op touw gezet. Een bloemlezing.

De hekkensluiter

Een snufje zelfspot kan nooit kwaad. Als Willem II onderaan staat, gaan de fans uit Tilburg in 2013 in het holst van de nacht langs bij het stadion in Breda. Als het personeel van NAC ‘s ochtends aankomt, treft het zeven extra kettingsloten om de hekken. ‘Altijd lastig als de hekkensluiter op bezoek komt’.

Uitslag wedstrijd: NAC-Willem II 4-0 (17 maart 2013).

Volledig scherm . © NAC

Een andere kuip

Maar ook de eigen triomf mag de ander ingewreven worden. Wat te denken van de bekerfinale die het, ook dan weer in degradatienood verkerende, Willem II bereikt in 2005. Om het Tilburgse succes in Breda nog even in te peperen wordt een rood-wit-blauwe badkuip voor het stadion gestald: ‘Doede gullie het mar mee deze Kuip’.

Uitslag bekerfinale: PSV-Willem II 4-0 (29 mei 2005)

De dienstregeling naar Jupiler-land

Maar de beste inspiratiebron blijft toch ellende bij de rivaal. Om de dreigende degradatie van Willem II nog wat extra te benadrukken, hangen NAC-fans in 2009 in allerlei Tilburgse bushokjes de dienstregeling op naar Velsen, Emmen en Almere: plaatsen waarin op een niveautje lager wordt gevoetbald. ‘Bij gebrek aan succes is de route naar succes definitief opgeheven’. Datzelfde jaar wordt ook de fontein aan de Tilburgse Zomerstraat van geel water voorzien door de gasten uit Breda.

Uitslag wedstrijd: Willem II-NAC 2-0 (5 april 2009)

Volledig scherm . © archief Beeld Werkt

Op safari in stiltegebied

Vanuit Tilburg niet altijd makkelijk om toe te geven, maar deze was toch goed gevonden: de NAC-fans richten Tilburg (of, in NAC-termen: Stilburg) in 2005 in als stiltegebied, compleet met gefiguurzaagde dieren die her en der in de stad worden geplaatst. Om het geheel af te maken is er een waarschuwend doek langs de snelweg bij Gilze: ‘Motor uit, u nadert stiltegebied’.

Uitslag wedstrijd: NAC-Willem II 1-2 (22 april 2005)

Stront-gate 2004

Twee corresponderende acties met een luchtje... In 2004 begint het met Willem II-fans die een aanhangwagen vol mest deponeren bij het stadion, met de slogan ‘Iedereen schijt op NAC’. De counter komt snel: een grote hoop Bredase luiers bij het Willem II-stadion: ‘Stilburg broekpoepers, zijn 4500 luiers genoeg om oew stront bij oe te houwe?’.

Uitslag wedstrijd: Willem II-NAC 0-1 (21 november 2004)

Volledig scherm . © De Rat

Van de Sollaan naar het Kruikenpad

Wie wil er nou niet in de Sollaan wonen? Nou... zo’n beetje heel Breda. Toch is dat een van de straatnamen die de Willem II-fans vorig seizoen aanbrengen in Breda. Ook het bekende kunstwerk Trechterman langs de A27 krijgt een laagje rood-wit-blauw mee. Het geeft meteen aan hoe moeilijk het is om elk jaar weer iets origineels te bedenken, want diezelfde Trechterman kreeg in 2005 ook al eens een Willem II-tenue aan.

Uitslag wedstrijd: NAC-Willem II 1-2 (15 april 2018)