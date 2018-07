Van Tilburgs naar Engels tijdens summer camp voor kinderen

Daarom stijgen Tilburgse huizenprij­zen zo hard: 'Kopers uit Randstad zakken af'

13:45 TILBURG - Na Amsterdam stijgen de huizenprijzen in Tilburg en omgeving het hardst van heel Nederland, blijkt uit cijfers van makelaarskoepel NVM. Waarom? Volgens Kenneth Alting, voorzitter van de regionale NVM-kring, is een belangrijke reden dat huizenkopers uit de 'droogkokende markt' in de Randstad afzakken naar Midden-Brabant.