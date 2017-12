Vechtersbaas compleet door het lint in City Hotel Tilburg, jonge hotelmedewerker ernstig mishandeld

Tilburgse straten al dagen in het donker: Enexis heeft storing gevonden

17:15 TILBURG - Meerdere straten in de wijk Korvel in Tilburg zijn al dagen niet meer verlicht. De straatlantaarns in de wijk tussen de Akkerstraat en de Capucijnenstraat zijn sinds donderdagavond defect. Netwerkbeheerder Enexis heeft maandag een deel van de storing gevonden en opgelost.