Veel schade bij ongeval in Tilburg: auto op de kop in de berm

Man (24) mogelijk gegijzeld in Tilburg, drie Oisterwij­kers aangehou­den

11:45 TILBURG - In Tilburg is dinsdagavond mogelijk een 24-jarige man uit het Belgische Turnhout gegijzeld. De politie heeft later op de avond op de Nicolaas Pieckstraat drie mannen uit Oisterwijk kunnen aanhouden.