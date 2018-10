Veel schade door felle brand bij flat Tilburg: ramen kapot, berging zwartgeblakerd

Love Boat was lek, ‘maar het is geen Titanic’

27 oktober Za 27 okt: Een jaar werkte de Love Boat van de Piushaven - in het verleden door mankementen geplaagd - vlekkeloos. Nu blijkt dat er recent een noodreparatie nodig was omdat er een lek in zat. Nieuwe problemen, zegt de één. Maar de ander noemt dat onzin.