Veertig jaar Tilburg: Wil van Dusseldorp zette de stad op de foto. ‘Als het blinkt ben ik net een ekster’

Wil van Dusseldorp (81) begon in 1996 een fotografiezaak in Tilburg. Hij maakte pasfoto’s, bruidsreportages, daar was vraag naar in de stad. Het stond mijlenver van zijn studie aan de hogere vakschool voor fotografie en cinematografie in Keulen, daar leerde hij om nauwgezet architectuur en techniek te fotograferen. ,,Ik heb duizenden huwelijken gefotografeerd, de bruiloft van oud-wethouder Frits Horvers was de eerste. Ik maakte live-reportages. Doe maar wat je wilt, zei ik dan. Ik knip wel.”