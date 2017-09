Veevoer op de straten in Tilburg na omgekantelde aanhanger

Onthulling sculptuur Anish Kapoor in De Pont; Hendrik Driessen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

12:43 TILBURG - In het bijzijn van Prinses Beatrix wordt zaterdagmiddag de 6,5 meter hoge sculptuur 'Sky Mirror' van de Britse kunstenaar Anish Kapoor overhandigd aan museum De Pont in Tilburg. Hendrik Driessen, directeur van De Pont, is in aanloop naar de onthulling benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.