Verbrand gras en veren in het Reeshofpark; Wie roosterde er een gans?

De politie werd er maandagmorgen op geattendeerd door een wijkbewoner. Het vuurtje is vermoedelijk in het weekend gestookt pal naast de grote vijver (met het bruggetje erover).

,,We gaan ervan uit dat iemand de gans gevangen heeft en hem daar heeft geroosterd en gegeten", zegt milieuagent Koen Simmers. ,,Dat is verboden."

In de Reeshof zit een grote populatie Canadese ganzen.

Stroperij

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben bij de waterkant. Mocht de dader opgespoord worden, dan wacht hem een boete voor stroperij.

De vondst in het park midden in de wijk mag dan bijzonder zijn. In het buitengebied komen agenten wel vaker 'illegale barbecuepraktijken' tegen, aldus Simmers.