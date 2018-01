Verdachte (35) kwam al ruim 20 jaar over vloer Hennie de Laat, OM vecht vrijlating niet aan

Onrust bij familie

Daar denkt het OM anders over. Daarom blijft de Tilburger formeel nog verdachte in het onderzoek dat nog volop gaande is. Waarom het OM echter niet in beroep gaat tegen de vrijlating, kon een woordvoerster niet zeggen.

Goed bevriend

Volgens de familie kwam de verdachte al ruim twintig jaar bij De Laat over de vloer. Ze waren goed bevriend, maar door de verdenking is de relatie tussen hem en de familie voorgoed verpest, stelt de nabestaande.

Stille tocht

De 58-jarige Hennie de Laat werd vlak voor kerst dood aangetroffen in een steeg vlakbij de Hoogvensestraat in Tilburg. Honderden mensen namen enkele dagen later deel aan een stille tocht die vanuit de familie was georganiseerd. Ook bij de uitvaart en bij de begrafenis waren veel vrienden en kennissen op de been.