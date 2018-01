Verdachte (35) van dood Hennie de Laat blijft nog zeker 14 dagen vast

Noordhoek Autogroep verkocht: Van Mossel koopt vestiging Tilburg en Waalwijk, vestiging Den Bosch en Oss naar Van den Udenhout

2 januari DEN BOSCH - Het van oorsprong Tilburgse autobedrijf De Noordhoek Autogroep is verkocht aan twee ander autobedrijven. Autobedrijf Van den Udenhout neemt de vestigingen in Den Bosch en Oss over, Van Mossel Automotive Groep koopt de vestigingen Tilburg en Waalwijk.