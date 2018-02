Verdachte opgepakt voor zware mishandeling City Hotel, andere verdachte te zien op foto's

Rond 05.30 uur in de nacht van 9 op 10 september probeerde een groep van vijftien man gezamenlijk één hotelkamer in te gaan. De portier probeerde aan één lid van de groep uit te leggen dat dat niet mogelijk was. Die leek dat eerst te accepteren, maar kwam even later met een metgezel terug naar binnen.

Eén van de twee mannen is inmiddels opgepakt, maar de man die in eerste instantie het hotel in kwam en - zo is op camerabeelden te zien - flink op de portier inschopte, is nog voortvluchtig. Het is niet zeker of hij uit Tilburg komt; zeker één van de leden kwam uit Amsterdam.