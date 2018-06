Verdachte van verkrachting Tilburgse vrouw ontkent

Als een soort beroemde rapper komt van den B. de zaal in. Begeleid door twee politieagenten zwaait hij even naar zijn vriendin en werpt hij nonchalant een blik op de rechters. Hij zit al vijf maanden vast voor het verkrachten van een Tilburgse vrouw en het bij zich hebben van een wapen, maar hoort maandagochtend of de voorlopige hechtenis wordt geschorst of opgeheven. Toch blijft hij er kalm onder, wanneer hij zonder haast zijn armen over elkaar vouwt.

Zijn advocaat Doorakkers spreekt over een man die zijn vriendin en kinderen mist, die zijn schulden wil aflossen en op bezoek wil bij zijn zieke moeder. De kans dat de verdachte in herhaling valt is volgens de advocaat klein en hij heeft meegewerkt aan het onderzoek naar zijn mentale gesteldheid. Ook heeft hij ingestemd met wonen onder begeleiding. Er is zelfs schriftelijk bewijs dat Van den B. direct bij zijn vriendin in kan trekken.

Toch lijkt Officier van Justitie Janne Kerkhofs dit niet genoeg te vinden. ,, We hebben het hier al eerder over gehad. Moeten we het persoonlijk belang kiezen boven het maatschappelijk belang?"

,,Deze zaak rommelt aan alle kanten," vindt zijn advocaat Doorakkers. ,,De verdachte wordt al beoordeeld op twee strafbare feiten, er komt nog een derde aan. Deze zaken moet je niet samen zien, kijk maar naar de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. Die heeft al meerdere zelfmoordpogingen ondernomen."

Van den B. blijft er rustig onder. Pas wanneer de rechter hem vraagt of hij nog iets wil zeggen, kijkt hij op. ,,Ik heb nooit iemand verkracht, nooit iemand gedwongen tot seks." Op de vraag hoe oud zijn kinderen zijn, zwijgt hij even. ,,De oudste is bijna zes, dan heb ik nog een kind van vier en een kind van bijna drie."

De rechter besluit dat er onvoldoende nagedacht is over begeleid wonen. Zowel de opheffing als de schorsing van de voorlopige hechtenis wordt afgewezen. ,,We weten niet waar u zou kunnen wonen. Dit is een risico dat wij niet kunnen nemen."