Verdachte WW-fraudeurs hoeven 1,5 ton niet terug te betalen, omdat Belastingdienst geen onderzoek deed

Officier van justitie Reinier van Loon vroeg de rechtbank in Breda zelf om niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie te bepalen. De rechtbank stond dat meteen toe. Niet-ontvankelijkheid betekent dat het recht op vervolging is verspeeld en dat de verdachten vrijuit gaan. Van Loon vertelde niet waarom het onderzoek door de Belastingdienst is nagelaten.

De elf mannen uit onder meer Den Bosch, Tilburg, Dordrecht en Rotterdam zouden werkloosheidsuitkeringen hebben aangevraagd door fictieve arbeidscontracten te gebruiken. Mensen zouden volgens de papieren voor Isolatie- en Montagebedrijf IMM aan de Molenstraat in Roosendaal hebben gewerkt terwijl dat niet zo was. IMM is op 13 juli 2012 al failliet verklaard. Dat is ook één van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid: de zaak is zelfs voor juridische begrippen stokoud.

De officier van justitie had nog één aanknopingspunt in de zaak, een getuige die belastende verklaringen had afgelegd. Die getuige bleek echter een valse identiteit te hebben gebruikt bij het afleggen van de verklaring. Nadien was de persoon ook niet meer te vinden.