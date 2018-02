Verdachten overval Ulvenhout weigeren medewerking

ULVENHOUT - De twee verdachten van de gewelddadige woningoverval op een echtpaar in Ulvenhout hebben allebei geweigerd om mee te werken aan onderzoeken naar hun geestelijke gesteldheid. Ze worden daarom vanaf april opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor observatie.

Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Breda. Daar moesten de twee, 21 en 24 jaar oud, zich voor het eerst melden. Ze worden verdacht van een gekwalificeerde poging doodslag en een diefstal met geweld in de nacht van 17 op 18 juni vorig jaar. Beide mannen lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaat. Zelf bleven ze in hun cel. Beide verdachten zijn jeugd-tbs'ers. Ze kennen elkaar ook vanuit de jeugdinstelling Den Hey-Acker in Breda.

Agressieve aanval

Twee daders drongen die avond de woonboerderij aan de Dorpsstraat rond kwart over twaalf binnen. Ze gilden hard om geld. ,,Waar is het geld?'' Eén van de met bivakmutsen gemaskerde mannen, volgens de echtgenote niet de leider, sloeg met een honkbalknuppel op haar man in. Ze zag de agressieve aanval zelf niet. ,,Ik lag op mijn buik, getiewrapt.'' De man lag met zijn hersenen ingeslagen in een grote plas bloed.

Bankpasjes

De daders trokken de 23-jarige zoon uit zijn slaapkamer en bonden hem ook vast. Uiteindelijk gingen ze ervandoor met wat geld, bankpasjes en de witte Volkswagen Up van de familie. Buiten werden twee andere kinderen en een neef van het echtpaar die net thuis kwamen, ook nog flink mishandeld.

Observatiekliniek