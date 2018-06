Verkeerde foto? Justitie houdt er een nare bijsmaak aan over

COLUMN Meetmetho­de

7:02 Wij doen het anders hier. Las ik. Woorden van wethouder Marcelle Hendrickx. Zojuist had ze commentaar moeten leveren op de nieuwe Atlas voor Gemeenten. Tilburg staat op cultureel gebied op de eenendertigste plaats. Eenendertigste! Achter gemeenten als Heerlen en Hoorn, Venlo en Velsen. En Oss. Of all places.