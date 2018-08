Verkeersovertreding leidt tot drie aanhoudingen in Tilburg

Arriva wil proef met deelfietsen in Den Bosch en Tilburg

7:30 Arriva wil in Tilburg en Den Bosch een proef houden met deelfietsen, de Bravo-fiets. Op verschillende locaties in de steden moeten de deelfietsen te leen zijn. De fiets is te reserveren via een app, de fietser betaalt per rit en het rijwiel kan desgewenst achtergelaten worden bij één van de andere fietsdeelstations.