Verkeersruzie in Tilburg escaleert: 74-jarige fietser letterlijk tegen grond geslagen

Sa­tu­dar­ah-lei­der Angelo M. uit Tilburg opnieuw cel in

13 december TILBURG - De leider van Satudarah Angelo M. uit Tilburg was even op vrije voeten, maar moet opnieuw de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald, nadat het OM in hoger beroep was gegaan tegen zijn voorlopige vrijlating.