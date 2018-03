Verkiezingsborden doelwit van brandstichting in Tilburg

video Eerste Urban Run op Stappegoor in Tilburg

14:09 TILBURG - Zo'n 200 hardlopers deden zondagochtend mee aan de eerste Urban Run door en over het Stappegoor-gebied in Tilburg, georganiseerd door atletiekvereniging Attila. Een route van 4,7 kilometer over onder andere de tribunes van Willem II, langs de Ireen-Wüst ijsbaan en door de bioscoopzaal.