'Verlies van mama niet in woorden uit te drukken', uitvaart Hennie de Laat woensdag in Tilburg

Koningsdag was voor Tilburgse beveiligers eigenlijk een makkie

8:30 TILBURG - Het bezoek van de koninklijke familie aan Tilburg was perfect beveiligd. Het aandeel uit de stad hierin was beperkt, maar voor Boris van der Horst en Intelligent Security is er genoeg werk. Het Tilburgse bedrijf bloeit op door het regelen van veiligheid bij evenementen en in de horeca.