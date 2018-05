Verloren foto weer terug gevonden in andere Mariakapel door tip BD-lezer

De heer Smit had in het Brabants Dagblad gelezen dat de foto uit het Udenhouts kapelletje verdwenen was, dus hij nam via via contact op met Goossens. Wie de foto in zijn of haar bezit heeft gehad, zal wel altijd een raadsel blijven. Heemcentrum 't Schoor is erg blij dat het portret van de kapitein van de onfortuinlijke Amerikaanse bommenwerper weer terug is bij Maria in de bossen van Udenhout, waar het hoort.