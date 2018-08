Vermiste jongen (5) in goede gezondheid aangetroffen op straat in de Reeshof in Tilburg

Tilburger ziet auto over zijn hondje rijden tijdens uitlaten: 'Hij stopte niet maar reed gewoon door'

21:00 TILBURG - Jeroen van Gils (45) zag woensdagavond voor zijn ogen hoe een auto over zijn hondje reed tijdens het uitlaten op de Sint Sebastiaanstraat in Tilburg. Hij schrok zich rot toen hij Lily daar levenloos onder het bloed zag liggen, terwijl de automobilist tegen het verkeer in wegreed. ,,Ik pakte haar in mijn armen, maar zag meteen dat ze niet meer te redden was."