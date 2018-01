Vernieler verkeersbord zwaargewond gevlucht in Tilburg

Vandaal steekt van 21 auto's banden lek; verdachte aangehouden

31 december TILBURG - Voor zeker twintig autobezitters eindigt 2017 in ieder geval in mineur. Aan de Nijverstraat is in de nacht van zaterdag op zondag van 21 auto's een band lekgestoken. Bewoner Santi van Nuenen was met twee auto's helemaal de pineut. Voor de dader heeft Van Nuenen geen goed woord over; ,,Een eenzame zatte lowlife." Er is een 31-jarige Tilburger als verdachte aangehouden.