Vernietigende blog van Willem II-fan die urenlang werd vastgehouden: ‘Amsterdam moet zich kapot schamen’

TILBURG/AMSTERDAM - Tientallen Willem II-supporters zijn woest over de manier waarop ze zijn behandeld voorafgaand de wedstrijd Ajax - Willem II. In een persoonlijke blog haalt één van hen woest uit naar de politie en de gemeente Amsterdam. Die geven allebei aan dat er voldoende aanleiding was om in te grijpen.

Een fanatieke Willem II-blogger, in de Tilburgse volksmond bekend als De Kruikenzeiker, wil daar niets van weten. Hij is erbij die middag en zegt dat zijn vrijheid urenlang is afgenomen en dat hij als een agressieve hooligan is afgeschilderd in de media. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt rondom een voetbalwedstrijd”, schrijft hij in een persoonlijke blog, die op sociale media massaal wordt gelezen en gedeeld.

De reis van Tilburg naar Amsterdam verloopt volgens de supporter gemoedelijk. ,,Iedereen heeft het naar z’n zin en gedraagt zich naar behoren. Er wordt gelachen, een blikje bier gedronken en wat vrienden afgezeken met trieste liedjes. Supporters onder elkaar. Prima.”

‘We wilden geen gezeik’

Iets voor drie uur ‘s middags, zo’n zes uur voor de wedstrijd, komt de trein met zo’n tweehonderd Willem II-supporters aan in Amsterdam. Op dat moment staat er al een ‘enorme overmacht’ aan Mobiele Eenheid op hen te wachten. ,,We denken op dat moment nog dat dat is omdat ze ons het centrum in gaan begeleiden”, blikt de blogger terug. ,,Dat hadden we helemaal prima gevonden. We wilden geen gezeik.”

Voor de supporters wordt het al snel duidelijk dat de politie andere plannen met ze heeft. ,,We hadden nog geen idee wat. Maar één ding was zeker: links en rechts stonden twee intercity’s, voor en achter twee tot drie linie’s ME-ers. We konden geen kant op.”

‘Eetstalletje geplunderd’

Volgens de Amsterdamse politie is de inzet nodig, omdat er op het station in Tilburg een eetstalletje geplunderd zou zijn. Klinkklare onzin, zeggen de Willem II-supporters, op grond van informatie van meegereisde Tilburgse agenten. ,,Zij hebben er de hele tijd met hun neus bovenop gezeten en hebben aangegeven dat de groep van onbesproken gedrag was.”

Met de inzet van de Mobiele Eenheid is ook een confrontatie met fans van Ajax voorkomen, zei politiewoordvoerder Nabil Ou-Aissa eerder tegen deze krant. Ook daar gelooft Kruikenzeiker geen snars van. ,,De Ajax-supporters zouden ons op de Dam opwachten. Nou waren we sowieso niet van plan om midden op de Dam uit te gaan lopen dagen, maar dit vonden we ook opmerkelijk klinken. We pakten er even een live-webcam bij die via internet een goede blik op de Dam gunt: geen Ajacied te zien.”

‘Kudde schapen’

Ongeveer een uur na aankomst staan de Willem II-supporters nog steeds omsingeld op het centraal station. ,,Om de blaas te legen mogen we van de politie tegen de intercity-treinen aan pissen. Het is maar goed dat er geen vrouwen bij waren, want dan hadden die hele gekke capriolen uit moeten halen om hun blaas te legen. De supporters zijn duidelijk: niemand heeft er nog zin in. Als het zo moet, stuur ons dan maar lekker naar huis!”

Weer een uur later is er er een besluit genomen: de supporters mogen niet terug naar Tilburg, maar moeten met de trein door naar het stadion. Ter hoogte van station Duivendrecht stappen de fans uit. ,,Een enorme politiemacht wacht ons wederom op. We worden als een kudde schappen bijeen gedreven en worden opnieuw omsingeld.” Later wordt hen verteld dat ze verplicht naar de wedstrijd moeten.

Onder dwang

,,Het moet. Onder dwang een wedstrijd bekijken. Het is voor het eerst”, schrijft de supporter verontwaardigd. ,,Ik voel me echt een gevangene. Een beest. Een minderwaardig mens. Onderweg zien supporters hoe iemand met een vouwfiets lelijk van een roltrap af valt. Supporters schieten deze toevallige voorbijganger te hulp en roepen de politie op om te helpen. Helpende supporters worden teruggedreven en geduwd. De persoon met de vouwfiets moet zichzelf maar redden. Het is echt te triest voor woorden.”

Na de verloren wedstrijd weten de supporters niet of er iets is geregeld voor de terugweg. Dat is volgens hen niet het geval. Toch komen ze na middernacht veilig aan op het station in Tilburg. ,,Ik stap voor de zoveelste keer de trein uit, maar voor het eerst is er geen peloton ME die me klem zet, die me behandeld alsof ik een beest ben. Voor het eerst deze uitwedstrijd met vrij vervoersregeling, voel ik me vrij.”

Vernederende situatie

De politie van Amsterdam blijft erbij dat er die dag voldoende aanleiding is geweest om supporters van Willem II staande te houden. Daar wil de supportersvereniging van Tricolores echter niets van weten. Ze overwegen juridische stappen te nemen. ,,De politie Amsterdam moet zich ook kapot schamen”, klinkt het boos.