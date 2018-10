Verrassingsoptreden Guus Meeuwis bij André Hazes: 'Ik blijf met familie Hazes verbonden’

Zangeres Avanaysa (19) wint eerste seizoen The Talent Project, Tilburger Rick Lips grijpt naast winst

26 oktober TILBURG - Na honderd dagen kneden en een aantal optredens voor publiek is Avanaysa vanavond uit de bus gerold als winnaar van het RTL-programma The Talent Project. De negentienjarige zangeres liet in de finale Rick Lips uit Tilburg, Anouk en Nelis achter zich. Naast een award gaat Avanaysa naar huis met 50.000 euro.