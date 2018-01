Verwarde man aangehouden in tuin Tilburg, onder begeleiding naar ziekenhuis gebracht

Film ‘Loving Vincent’ ook in de race voor een Oscar

23 januari TILBURG – De film Loving Vincent, de helemaal geschilderde film over het leven van Vincent van Gogh, is genomineerd voor een Oscar. Samen met vier andere films dingt Loving Vincent naar een Oscar in de categorie ‘Beste Animatiefilm’. De uitreiking van de Oscars is op zondag 4 maart.