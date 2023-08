Verwarde man gooit dakpannen naar beneden van Tilburgse woning, arrestatieteam komt in actie

Met video KIJK: zo werd de tunnelbak onder het spoor bij Rijen geschoven: ‘Hij ligt op zijn plek!’

RIJEN - Het was een huzarenstukje vorige week tussen Rijen en Oosterhout. Bouwer Heijmans schoof onder het toeziend oog van ProRail de nieuwe spoortunnel onder het spoor ter hoogte van de N631. Amper twee dagen later reden de treinen weer over het drukke traject.