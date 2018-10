Verwondering en Verleiding in het Leijpark

Het circusfestival is voor het eerst in het Leijpark en begint vrijdag. De acrobaten klauteren tien dagen in touwen om van boven naar beneden te kijken. Misschien wel te springen. Onze fotograaf bleef veilig op de grond en gebruikte een drone.

Speels park

De afgelopen jaren was het festival met hedendaags circus op Landgoed Velder in Liempde. Dat is een mooi park, maar het Leijpark in Tilburg kan de concurrentie aan. Het is speels en feeëriek. 's Avonds branden de gekleurde lampjes, is er vuur in korven en de hele dag zijn in tenten en in de openlucht artiesten aan het werk.