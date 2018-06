Vier mannen uit Tilburg en Rijen op heterdaad betrapt bij inbraakpoging

Vlammenzee verwoest auto op Herwijnen­straat in Tilburg

6:49 TILBURG – Op een parkeerplaats aan de Herwijnenstraat in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde rond vier uur. Brandweerlieden waren er snel bij om het vuur te blussen, maar konden niet voorkomen dat het voertuig in vlammen op ging.