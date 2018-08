Vijf bestuurders bekeurd voor snelheidsovertredingen in Tilburg

Verdachte steekpar­tij Tilburg nog steeds voortvluch­tig

2 augustus TILBURG - De man die woensdag in de Lange Nieuwstraat een 21-jarige Tilburger neerstak met een mes is nog steeds voortvluchtig. Hoewel de politie een sterk vermoeden heeft wie de dader is, heeft de klopjacht naar de man nog niets opgeleverd. Het slachtoffer ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.