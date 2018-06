Vijf feestgangers onwel nadat iemand brandblusser leegspuit in Club Fix in Tilburg

Tilburgse Anouk Bakker werd als baby te vondeling gelegd en strijdt nu voor legalise­ren baby achterla­ting

16 juni TILBURG - Het is verboden om in Nederland kinderen te vondeling te leggen. Anouk Bakker uit Tilburg is zelf te vondeling gelegd voor het politiebureau van Seoul in Korea. Samen met Stichting Beschermde Wieg strijdt ze voor een wetswijziging. "Ik vind het heel moedig wat mijn geboortemoeder heeft gedaan", vertelt ze tegen het tijdschrift Marie-Claire.