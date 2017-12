Vijf mannen opgepakt na diefstal in Tilburg

Slechts één tip over mishandeling van Tilburgse portier: 'Helaas nog geen dader in beeld'

14:12 TILBURG - Hoewel het gebeurde tijdens een drukke stapavond, heeft de politie slechts één bruikbare tip binnengekregen over de zware mishandeling van een nachtportier in het City Hotel in Tilburg. Er is nog geen zicht op de dader, meldt een woordvoerder.