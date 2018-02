Vijf vragen: Tilburgse jongeren met oorlogsverleden in 'Een Ilias'

TILBURG - Tilburgse jongeren met een oorlogsverleden spelen in het toneelstuk 'Een Ilias'. Ze komen uit Syrië, Guinee, Afghanistan en Sierra Leone. In het Griekse drama zijn ook hun eigen oorlogsherinneringen verwerkt. De andere spelers komen uit België en Nederland. Het stuk is dit weekend te zien bij theater De NWE Vorst. Vijf vragen over De Ilias.

'De Ilias', wat is dat?

'De Ilias' is een Grieks epos dat is geschreven door de Griekse dichter Homerus (800 voor Christus. – ongeveer 750 voor Christus). De tekst bestaat uit 24 boeken. Elk boek bevat zo'n 800 verzen.

Waar gaat 'De Ilias' over?

De tekst gaat over een episode in de Trojaanse Oorlog, een oorlog in de Griekse mythologie die is ontstond na een ruzie tussen de godinnen Hera, Athene en Aphrodite. Het voornaamste thema van 'De Ilias' is de wrok van Achilles die wordt gedwongen om afstand te doen van zijn geliefde. Een ruzie over vrouwen dus.

En wie is dan Achilles?

Achilles is een van de krijgshaftigste helden uit de Trojaanse Oorlog. Deze mythologische figuur had één kwetsbare plek: zijn hiel. Hij stierf door een giftige pijl die hem raakte in zijn hiel. Daar komt de bekende term achilleshiel vandaan: iemands zwakke plek.

Zijn er nog andere figuren in 'De Ilias'?

Jazeker, deze mythologische personages keren terug in de Tilburgse versie van 'De Ilias': Agamemnon, de Griekse vorst van Mycen. Patroklos, de strijdmakker van Achilles, Odysseus, de Griekse vorst van Ithak, Hektor, de belangrijkste Trojaanse held en Andromache, de vrouw van Hektor.

'De Ilias' is een mythologisch verhaal. Wordt het nog vaak gespeeld?

Zeker. Grieks drama staat met regelmaat op het repertoire van grote Nederlandse toneelgezelschappen. Toneelgroep Oostpool maakte van de tekst van Homerus in 2016 nog een openluchtspektakel. Het stuk werd gespeeld op de motorcrossbaan op Terschelling tijdens het Oerolfestival. De strijders reden rond in jeeps. In deze eigentijdse, lichte versie was Achilles druk in de weer met zijn gay-lover Patroklos.

Info

'Een Ilias' is een initiatief van Makershuis Tilburg. De regie is van Ilse Oostvogel. Het stuk is zaterdag te zien bij De NWE Vorst om 20 uur en zondag om 15 uur. In het Brabants Dagblad deze week een verhaal over de Tilburgse voorstelling.