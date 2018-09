Vlaming Fikry El Azzouzi gaat schrijven over Tilburg

TILBURG - Fikry El Azzouzi is de nieuwe gastschrijver bij literair festival Tilt in Tilburg. De writer in residence stapt in de voetsporen van Yves Petry, Lieke Marsman, Maartje Wortel, Annelies Verbeke en Ilja Leonard Pfeiffer.

Elk jaar nodigt Tilt een schrijver uit om een week in Tilburg te verblijven. De auteur ontmoet burgers, dwaalt door de stad, zoekt naar de Tilburgse ziel en schrijft er een boekje over. Voorgaande jaren was de writer-in-residence tijdens Festival Tilt in de stad en verscheen het boek later. Nu is de schrijver eerder in de stad, deze maand al, en verschijnt het boek tijdens het festival.

Schapenfeest

Fikry El Azzouzi (39) schrijft romans, theaterstukken en columns, onder andere voor De Morgen en De Standaard. Zijn debuutroman is 'Het Schapenfeest'. Dat boek vormt met 'Drarrie in de nacht' en 'Alleen Zij' een trilogie. Kenmerkend zijn rake dialogen en de humoristische manier waarop hij maatschappelijke kwesties aan de kaak stelt.

Bijke Aarts van Tilt: ,,In België is Fikry al een gerenommeerd auteur: Sven Gatz, de Vlaamse minister van Cultuur noemde 'Drarrie in de Nacht' een 'roman die het veranderende Vlaanderen treffend schetst, met de toename van de diversiteit tot in de kleinste gemeenten'. Wij kozen voor Fikry El Azzouzi omdat hij schrijft over maatschappelijk relevante onderwerpen. We verwachten een mooie publicatie over Tilburg!"

Universiteit

Van 24 tot 30 september is El Azzouzi in Tilburg. Op dinsdag 25 september spreekt de schrijver tijdens Kenniskans, een samenwerking tussen Kennismakerij en de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Ook zal de writer in residence een reeks colleges voorbereiden in samenwerking met Tilburg University.