Vlammen slaan uit de Nautilus, een muzikaal wonder op wielen uit Tilburg

Van Poppel is van meer markten thuis. Hij beschikt ook over een gouden muzieksnorscooter. Met zijn muziekauto kan hij 50 instrumenten tegelijk bespelen. Als Greg Meadow, de Tilburgse John Denver, maakte Van Poppel in een vorig muzikaal leven furore. Maar ook op zijn Nautilus blijft hij Denver eren. 'Take me home country roads', galmde het tussen stadskantoor en Emmapassage.