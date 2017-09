Vleermuizen krijgen meer nesten in Tilburg en Den Bosch

Eerste rondleiding door nieuwe Hudson's Bay in Tilburg: 'Een explosie van licht'

12:31 Woe 20 sept: 'Echt heel gaaf' en 'een explosie van licht'. Twee opmerkingen die tijdens de eerste rondleiding door de nieuwe Hudson's Bay in Tilburg klinken. De deuren van het nieuwe warenhuis gaan morgenochtend open, het innerlijk herinnert in niets meer aan de V&D die er vroeger was gevestigd.