Vliegtuigcrash in Zuid-Afrika: manager bezoekt plek, Tilburgse student zag het gebeuren

Het historische toestel, de Convair 340 uit 1954, stortte gisteren neer bij een testvlucht. Het ongeval gebeurde vlakbij de luchthaven Pretoria, waar het vliegtuig opsteeg.

Eén slachtoffer kwam om het leven. Drie Nederlandse medewerkers van Aviodrome, die de vlucht begeleidden, raakten licht gewond. Zij werden voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. In het vliegtuig zaten 19 mensen.

'Alles gaat goed'

Lars Janssen, (voormalig) student van de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg, was ooggetuige van de crash. ,,Met mij gaat alles goed", laat hij vanuit Zuid-Afrika aan het Brabants Dagblad weten. ,,We zitten nu met z'n allen in het hotel. We gaan vandaag proberen om weer een beetje bij te komen van wat er is gebeurd. Daar hebben we al onze energie voor nodig."

Janssen is coördinator evenementen en tentoonstellingen bij Aviodrome. Hij was met het team meegegaan voor videoverslaggeving. De Harderwijker wil verder niet inhoudelijk ingaan op de situatie. ,,We hebben afgesproken dat we vanuit hier geen verdere mededelingen doen.'' Op zijn Facebook-pagina wensen vrienden en bekenden hem veel sterkte.

Tekst gaat verder onder dit Facebookbericht

Zijn baas Serena van Kammen vertrekt deze ochtend vanaf Schiphol naar Pretoria. ,,Ze neemt de eerste vlucht.” Wat kan ze in Zuid-Afrika betekenen? ,,Vooral steun geven aan de slachtoffers en betrokkenheid tonen. En zaken regelen. Ook gaat ze de crashsite bezoeken”, legt Passier uit.

Het vliegtuig zou volgende week naar Lelystad Airport vliegen, om vervolgens in het naastgelegen Aviodrome tentoongesteld te worden en onderdeel uit te maken van de historische vloot. Het is nog niet duidelijk of het toestel nog te herstellen is.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet veel bekend. Wel is op een video te zien dat er na het opstijgen rook uit het vliegtuig komt.

Volledig scherm De Convaiir 340. © Aviodrome Lelystad