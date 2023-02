Vliegtuigspotters Gilze-Rijen hebben vooral zorgen om verplichte verhuizing, en maar één wens voor hun unieke spottersplek

Johan Andrée nieuwe directeur Farent Sociaal in Den Bosch en omgeving

DEN BOSCH - Johan Andrée volgt vanaf maandag 1 maart Erik de Rooij op als directeur van Farent Sociaal in Den Bosch. De Rooij nam in augustus vorig jaar afscheid bij de organisatie voor sociaal werk in Den Bosch en zes gemeenten in de omgeving.